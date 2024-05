Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Empresário José Isaac Peres recebe título de cidadão ribeirão-pretano nesta terça (28) Peres é presidente da Multiplan, administradora do RibeirãoShopping e ShoppingSantaÚrsula

O empresário José Isaac Peres recebeu nesta terça (28) o título de cidadão ribeirão-pretano. Com mais de 60 anos de experiência no mercado imobiliário, ele é sócio-fundador e presidente do conselho de administração da Multiplan, administradora de dois shopping centers em Ribeirão Preto. A homenagem foi concedida em solenidade na Câmara Municipal de Ribeirão Preto.