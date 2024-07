Empresário sequestrado foi ameaçado de morte e ficou 3 horas em poder de bandidos, em Jaboticabal Vítima teve R$ 27,5 mil roubados de conta bancária enquanto estava na mira dos ladrões Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 19/07/2024 - 15h39 (Atualizado em 19/07/2024 - 15h39 ) ‌



Empresário sequestrado foi ameaçado de morte e ficou 3 horas em poder de bandidos, em Jaboticabal

Voltamos a falar sobre o caso do empresário que foi vítima de um assalto seguido de sequestro-relâmpago, nesta quinta (18), em Jaboticabal. Segundo a policia, o empresário foi ameaçado de morte e agredido durante as três horas em que esteve sob o poder dos criminosos. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Oswaldo José da Silva, depois de horas junto com a vítima, o grupo roubou cerca de R$ 27,5 mil de uma das contas do empresário por meio de transação via Pix.