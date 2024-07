Empresário sofre sequestro-relâmpago e é encontrado pela Polícia após buscas em Jaboticabal Vítima entrou em luta corporal com criminosos e conseguiu escapar; caso foi na manhã desta quinta (18) Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 18/07/2024 - 16h25 (Atualizado em 18/07/2024 - 16h25 ) ‌



A Polícia Militar conseguiu encontrar um empresário que sofreu um assalto seguido de sequestro-relâmpago, na manhã desta quinta (18), no bairro Santo Antônio, em Jaboticabal. Os suspeitos teriam abordado o comerciante, anunciando o roubo da caminhonete em que ele estava; após o assalto, os bandidos entraram no veículo e sequestraram a vítima. O empresário de 32 anos é dono de uma loja de materiais para construção; ele conseguiu escapar dos criminosos após luta corporal e foi encontrado na Zona Rural da cidade. Ao todo, foram 3 horas de buscas por equipes da PM e Polícia Civil, com o apoio do Helicóptero Águia.