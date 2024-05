Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Empresários e parceiros assistem a jogo entre Botafogo e Palmeiras no camarote da Record Interior SP Espaço mostra força da emissora, presente nos grandes eventos em Ribeirão Preto

Alto contraste

A+

A-

Empresários e parceiros assistem a jogo entre Botafogo e Palmeiras no camarote da Record Interior SP

Não deu para o Botafogo: o Pantera empatou nesta quinta (23) em 0x0 contra o Palmeiras na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, e foi eliminado da Copa do Brasil. Apesar do resultado magro, dentro do estádio, o clima era de confraternização. Empresários e parceiros da Record Interior SP puderam conferir a partida de camarote.