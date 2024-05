Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Alto contraste

A+

A-

Especial Mães: mãe empreendedora tem todos os filhos ao lado dela como funcionários, em Franca

O Dia das Mães é celebrado neste domingo (12). E ao longo dessa semana, você vai conhecer exemplos de mães que têm histórias de amor e superação. No quarto episódio do Especial Mães, vamos conhecer uma mãe que reuniu a família com um espírito empreendedor. A empresa fundada por Dalva Helena Ribeiro há 35 anos hoje tem todos os filhos entre os colaboradores.

*Reportagem exibida em 09/05/2024.