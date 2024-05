Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Especial Mães: projeto ‘Mães que Florescem’ resgata mulher que criou 5 filhos em galpão abandonado





O Dia das Mães é celebrado neste domingo (12). E ao longo dessa semana, você vai conhecer exemplos de mães que têm histórias de amor e superação. No quinto episódio do Especial Mães, mostramos a história da ONG Mães que Florescem. A Creonice, mãe de cinco filhos, foi a maior motivação para a Fernanda, que fundou a ONG e busca reduzir a desigualdade social e fortalecer comunidades, especialmente, entre as mães.