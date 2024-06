Esporte: Lula Ferreira faz análise da temporada e reformulações no elenco do Franca Basquete Touro se sagrou tricampeão do NBB após vencer o Flamengo; equipe tem saídas e reforços para próxima temporada

Esporte: Lula Ferreira faz análise da temporada e reformulações no elenco do Franca Basquete

Vamos começar hoje falando do basquete: após se sagrar tricampeão do Novo Basquete Brasil, o Franca agora encara um período de descanso e de reformulações no elenco. O supervisor técnico do Franca Basquete, Lula Ferreira, fala sobre a temporada vitoriosa do Touro e o futuro da equipe.