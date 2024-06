Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Alto contraste

A+

A-

Estudante de 17 anos é picada por escorpião dentro de sala de aula em escola de Franca

Uma estudante de 17 anos foi picada por um escorpião amarelo dentro da sala de aula da Escola Estadual David Carneiro Ewbank, em Franca. A jovem estuda no período noturno e, na última segunda-feira (10), sentiu um choque forte na perna, perto da lousa. No quadro ‘Balanço Especialista’, Valeska Rodrigues, professora do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Franca (Unifran), tira algumas dúvidas em relação a escorpiões e prevenção.