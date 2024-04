Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

ETEC Dr. Júlio Cardoso celebra centenário com direito a cápsula do tempo em Franca Evento em comemoração aos 100 anos teve a participação de ex-alunos da Industrial

Completar 100 anos não é para qualquer um - seja uma pessoa, empresa ou instituição. A Escola Técnica Estadual (ETEC) Dr. Júlio Cardoso, a antiga Escola Industrial, comemorou nesta quinta (25) o centenário com a participação de ex-alunos e a abertura de uma cápsula do tempo com cartas e objetos que eles enterraram há 12 anos.