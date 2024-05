“Eu e casca de bala”: Balanço explica o que significa a música mais tocada do momento Música viralizou na internet e entrou no top 10 das mais ouvidas do mundo

Provavelmente você já ouviu a música “Casca de Bala” em algum lugar, ou já viu nas redes sociais algum vídeo com esse som. A música simplesmente viralizou na internet e entrou no top 10 das mais ouvidas do mundo. Mas o que é casca de bala? As pessoas estão imaginando as coisas mais malucas pra entender o significado da expressão - e o Balanço Geral foi descobrir de uma vez por todas, o que é um casca de bala.