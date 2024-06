Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Exclusivo: funcionário que discutiu com atirador antes de jovem ser baleado por engano fala sobre briga, em Ribeirão Preto Operador de caixa chegou a se desculpar por vídeo postado nas redes sobre o caso; Ruan Cezar Godoi, de 22 anos, está internado em estado gravíssimo após confusão em estacionamento

Deve prestar depoimento à Polícia nesta terça (4) o operador de caixa José Pedro Leandro Ferreira, que discutiu com o homem que baleou na cabeça por engano o jovem Ruan Cezar Godoi, de 22 anos, em um estacionamento no Centro de Ribeirão Preto. O caso foi na madrugada deste domingo (2); Ruan Cezar Godoi, de 22 anos, está internado em estado gravíssimo no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

José Pedro deu entrevista exclusiva ao Balanço Geral e confirmou que o motivo da briga com a atirador foi mesmo o pagamento do estacionamento. Ele chegou a postar um vídeo nas redes sociais sobre o caso, mas à RECORD, José Pedro disse que a intenção não era debochar do que tinha acontecido.