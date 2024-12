Exposição gratuita no Sesc Franca homenageia o artista Abdias do Nascimento Falecido em 2011, Abdias terá mais de 70 obras expostas pela primeira vez na cidade onde nasceu Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 06/12/2024 - 16h40 (Atualizado em 06/12/2024 - 16h40 ) twitter

Uma das maiores personalidades artísticas francanas, que inclusive dá nome a Casa da Cultura, terá suas obras expostas pela primeira vez com um grande acervo na terra natal. Abdias do Nascimento foi o escolhido para inaugurar o novo espaço de exposições do Sesc em Franca com uma mostra gratuita.