Família acusa clínica de maus-tratos após idoso aparecer com feridas e hematomas em Rifaina Vítima de 85 anos precisou ser internada em hospital; Polícia investiga o caso

Um idoso de 85 anos foi internado após ser resgatado com várias feridas e hematomas em uma clínica de repouso, em Rifaina. A Polícia Civil investiga o caso e a suspeita é que ele tenha sido vítima de maus-tratos. A clínica negou as acusações e afirmou que tem depoimentos dos filhos do idoso, inclusive agradecendo pelos serviços prestados.