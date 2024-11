Família de cabo da PM que morreu após engasgar com comida durante treinamento pede investigação, em Franca Cabo Alan Roberto de Freitas Silva morreu após 33 dias internado em hospital de Ribeirão Preto; corpo foi enterrado neste final de semana Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 25/11/2024 - 14h43 (Atualizado em 25/11/2024 - 14h43 ) twitter

Foi enterrado no final de semana em Franca, com honras militares, o corpo do cabo da PM Alan Roberto de Freitas Silva. Alan fazia parte da equipe do 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior, e morreu na última quinta-feira (21). Ele ficou 33 dias internado após se engasgar com comida enquanto fazia um treinamento da Força Tática no quartel da Polícia Militar em Ribeirão Preto. A família do policial Alan quer que o caso seja investigado pela Corregedoria da PM; a despedida foi marcada por homenagens e muita comoção.