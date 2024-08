Fenasucro & Agrocana 2024: Rota da Inovação Sustentável traz iniciativas de proteção ao meio ambiente Preocupação com materiais sustentáveis está cada vez mais presente no setor sucroenergético Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 15/08/2024 - 17h30 (Atualizado em 15/08/2024 - 17h30 ) ‌



A preocupação com materiais e iniciativas que protejam o meio ambiente, está cada vez mais presente no setor sucroenergético. Pensando nisso, a Fenasucro & Agrocana 2024 apresenta produtos e ações com menor impacto ambiental, através da Rota da Inovação Sustentável.