Férias na Record Interior: gincanas no bosque agitam rotina da criançada em Franca Garotada participa de atividades e trabalho em equipe, sempre com muita diversão

No segundo episódio da série Férias na Record Interior, vamos conhecer quais gincanas as crianças vêm praticando em um clube de Franca. A semana começou com muita competição e busca pela vitória, mas sempre com o trabalho em equipe para cumprir cada objetivo dos grandes jogos!

*Reportagem exibida em 09/07/2024.