Fogo destrói fábrica de componentes para calçados no Distrito Industrial de Franca Local teve 70% da estrutura atingida pelas chamas; Polícia investiga incêndio Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 27/08/2024 - 14h47 (Atualizado em 27/08/2024 - 14h47 ) ‌



Uma fábrica que produzia componentes para calçados foi destruída pelo fogo na noite deste domingo (25), no Distrito Industrial, em Franca. Por enquanto, as causas do incêndio não foram reveladas; a Polícia Civil investiga o caso.

*Reportagem exibida em 26/08/2024