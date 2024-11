Franca, 200 anos: inauguração do Sesc Franca tem atividades e presença de estrelas do esporte Nova unidade do Sesc Franca é a maior do interior de São Paulo Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 28/11/2024 - 15h55 (Atualizado em 28/11/2024 - 15h55 ) twitter

Franca, 200 anos: inauguração do Sesc Franca tem atividades e presença de estrelas do esporte

No aniversário de 200 anos, nesta quinta (28), Franca ganhou um presente especial: a inauguração da maior unidade do Sesc no interior de São Paulo. A nova unidade do Sesc Franca oferece vários serviços gratuitos para a população, e promete agitar a nossa região com muitas atividades de artes, esportes, lazer e até saúde.