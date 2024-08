Franca Carrascos estreia na disputa da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano Equipe francana chegou na semifinal do Paulista de 2024 com apoio da torcida Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 07/08/2024 - 17h40 (Atualizado em 07/08/2024 - 17h40 ) ‌



Franca Carrascosestreia na disputa da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano

A equipe de futebol americano de Franca fez bonito e chegou na semifinal do Campeonato Paulista da modalidade, em 2024. Agora, o time quer ir bem também na disputa do Campeonato Brasileiro. A estreia em casa pela 2ª Divisão do Nacional de Futebol Americano contou com apoio da torcida.

*Reportagem exibida em 30/07/2024.