Franca vence Flamengo fora de casa e abre vantagem nas finais do NBB 2023/24 Touro venceu o Rubro-Negro por 65x59 no Rio, no último sábado (1º)

Franca vence Flamengo fora de casa e abre vantagem nas finais do NBB 2023/24

No primeiro jogo da final do NBB 2023/24, o Franca Basquete dominou o Flamengo fora de casa, no Rio de Janeiro, e abriu a vantagem na busca pelo tricampeonato nacional. O Touro venceu o Rubro-Negro por 65x59 e agora conta com a torcida a favor nos próximos jogos.