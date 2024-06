Alto contraste

Funcionário relata motivo da briga com atirador que baleou jovem por engano, em Ribeirão Preto

Seguimos falando sobre o caso do jovem Ruan Cezar Godoi, de 22 anos, internado em estado grave após ser baleado por engano em um estacionamento no Centro de Ribeirão Preto, na madrugada deste domingo (2). O Balanço Geral conversou com o operador de caixa do estacionamento que seria o alvo dos tiros; José Pedro Ferreira relatou o motivo da briga com o atirador Rafael Mazucato, de 41 anos, que disparou contra os funcionários do estabelecimento, mas acabou atingindo Ruan.