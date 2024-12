Galho de árvore cai e atinge carro em movimento no Centro de Ribeirão Preto Acidente ocorreu neste final de semana, na Praça Sete de Setembro; Prefeitura foi alertada sobre risco de queda, dizem vizinhos Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 02/12/2024 - 15h20 (Atualizado em 02/12/2024 - 15h20 ) twitter

Galho de árvore cai e atinge carro em movimento no Centro de Ribeirão Preto

O galho de uma árvore caiu e atingiu um carro em movimento neste final de semana, na Praça Sete de Setembro, no Centro de Ribeirão Preto. Com o impacto, partes do carro ficaram amassadas e o vidro do para-brisa dianteiro ficou danificado. Comerciantes e vizinhos da região já haviam alertado a Prefeitura sobre os riscos de queda.