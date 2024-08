Gangue da carteira: 3 pessoas são furtadas em 1 hora no terminal Ayrton Senna, em Franca Vítimas tiveram carteiras e pertences levados por criminosos enquanto aguardavam ônibus Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 06/08/2024 - 16h50 (Atualizado em 06/08/2024 - 16h50 ) ‌



Pelo menos três pessoas foram furtadas e tiveram as carteiras levadas por criminosos enquanto aguardavam por ônibus no Terminal Ayrton Senna, no Centro de Franca. Todos os crimes aconteceram em um intervalo de apenas 1 hora, no último sábado; os ladrões especializados em furtos se tornaram um pesadelo para quem anda pelo Centro ou usa os ônibus do terminal.