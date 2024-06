Garota de programa é presa por planejar morte de namorado após relação sexual, em Franca

Alto contraste

A+

A-

Garota de programa condenada por planejar morte de namorado após relação sexual é presa em Franca

Voltou a ser presa a mulher acusada de ter planejado o latrocínio contra o químico Carlos Miras, em 2023, em Franca. Suellen Preda da Silva, de 31 anos, foi condenada a 20 anos de prisão pelo crime, junto com outras três pessoas; ela teria um relacionamento amoroso com Carlos e teria planejado a morte do químico para roubá-lo. Suellen recebeu o benefício da prisão domiciliar, por conta dos filhos menores de idade, mas a decisão foi suspensa pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a pedido do Ministério Público.