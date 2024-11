GCM moderniza sistema de comunicação e promete mais segurança, em Ribeirão Preto Investimentos em novos equipamentos passam dos R$ 400 mil; objetivo é melhorar contatos com equipes nas ruas Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 25/11/2024 - 14h50 (Atualizado em 25/11/2024 - 14h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

GCM moderniza o sistema de comunicação e promete mais segurança, em Ribeirão Preto

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Ribeirão Preto modernizou o sistema de comunicação para ampliar a segurança na cidade. A Guarda está substituindo o antigo sistema de comunicação analógico por uma tecnologia digital de última geração, com investimentos de mais de R$ 400 mil. Segundo a GCM, a mudança garante maior estabilidade no contato entre as equipes e cobertura total do município, incluindo áreas rurais.