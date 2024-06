Geração de novos empregos cresce 26% nos 4 primeiros meses de 2024, em Franca

Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Boa notícia para a economia de Franca: o número de pessoas com emprego novo com carteira registrada cresceu na cidade, nos primeiros quatro meses de 2024. Segundo o Cadastro Gera de Empregados e Desempregados (Caged), Franca teve um aumento de 26% na geração de novos postos de trabalho entre janeiro e abril. A melhora cria uma expectativa positiva para o restante do ano.