Guardiões da Cidade: novos sistemas no combate à criminalidade em Ribeirão Preto Cidade conta com 120 câmeras de monitoramento que funcionam 24h por dia

E o programa Guardiões da Cidade já está em pleno funcionamento, em Ribeirão Preto. Agora, o município conta com dois sistemas de segurança eletrônica que também auxiliam no trânsito e no apoio à Defesa Civil, com 120 câmeras espalhadas pela cidade.