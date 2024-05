Helicóptero derruba tendas e deixa dois feridos na Agrishow, em Ribeirão Preto

Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Helicóptero derruba tendas e deixa duas pessoas feridas na Agrishow, em Ribeirão Preto

Duas pessoas ficaram feridas depois que a tenda de um estande desabou na manhã desta quinta (2), durante um pouso de um helicóptero na Agrishow, em Ribeirão Preto. Segundo a organização do evento, as duas vítimas foram prontamente atendidas pelas equipes do corpo de bombeiros que atuam na feira e pelas unidades de socorro da própria feira: uma UTI móvel e uma ambulância da organização.