História de vida e luta: livro homenageia poeta do movimento antirracista em Franca

Na próxima quarta-feira (20), é comemorado o Dia da Consciência Negra. O Balanço Geral aproveita essa data para lembrar do maior poeta vivo do Brasil e referência da luta contra o racismo no nosso país. Carlos de Assumpção, hoje com 97 anos, possui um memorial em Franca com o nome dele e virou até tema de livro infantil neste ano.