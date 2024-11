Homem com drogas em baú de moto é preso em flagrante pela GCM, em Ribeirão Preto Entorpecentes foram localizados pelo cão Fenrir, do Canil da Guarda Civil Metropolitana Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 29/11/2024 - 16h47 (Atualizado em 29/11/2024 - 16h47 ) twitter

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas pela Guarda Civil Metropolitana (GCM), na Vila Abranches, Zona Leste de Ribeirão Preto. As drogas foram encontradas dentro do baú da moto do suspeito pelo cão Fenrir, do Canil da GCM.