Homem da Nicarágua é executado a tiros na porta de igreja em Cravinhos Oscar Antonio Diaz, de 39 anos, estava acompanhado da namorada quando foi baleado; ex da namorada é o principal suspeito do crime

Alto contraste

A+

A-

Homem da Nicarágua é executado a tiros na porta de igreja em Cravinhos

Falamos agora sobre as investigações em torno da morte do nicaraguense Oscar Antonio Diaz, de 39 anos, assassinado ao sair de uma igreja, neste final de semana, em Cravinhos. Oscar estava acompanhado da namorada, que é também é da Nicarágua; o principal suspeito do crime é o ex-companheiro da namorada de Oscar, que não aceitava o fim do relacionamento. O corpo dele continua no IML em Ribeirão Preto, e deve ser trasladado para a Nicarágua.