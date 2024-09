Homem é agredido por assaltantes e obrigado a fazer Pix para ladrões, em Ribeirão Preto Crime ocorreu no bairro Jardim das Palmeiras, Zona Leste da cidade; prejuízo de mais de R$ 35 mil Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 02/09/2024 - 13h13 (Atualizado em 02/09/2024 - 13h13 ) ‌



Um homem foi vítima de dois assaltantes dentro de casa na última quinta (29), no Jardim das Palmeiras, na Zona Leste de Ribeirão Preto. A dupla obrigou a vítima realizar transferências via Pix no valor de R$ 30,6 mil, e ainda levou R$ 3,5 mil em dinheiro.

*Reportagem exibida em 30/08/2024.