Homem é esfaqueado após briga por celular na Zona Leste de Ribeirão Preto Crime aconteceu em plena luz do dia no bairro Parque São Sebastião; ninguém foi preso Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 29/08/2024 - 15h39 (Atualizado em 29/08/2024 - 15h39 ) ‌



Um homem foi esfaqueado depois de uma briga por causa de um celular, nesta quarta (28), no Parque São Sebastião, Zona Leste de Ribeirão Preto. O crime aconteceu numa das ruas mais movimentadas do bairro, a rua Pedro Barbieri, em plena luz do dia.