Homem é morto a tiros em roubo enquanto falava com a ex-mulher, em Ribeirão Preto

A Polícia Civil investiga como latrocínio a morte de um homem assassinado a tiros na noite desta quinta (11), no Residencial Cândido Portinari, na Zona Leste de Ribeirão Preto. O homem foi surpreendido por um assaltante, que saiu de uma mata e roubou o celular e o carro da vítima antes de matá-lo. A ex-mulher da vítima, de 43 anos, estava com ele no momento do crime e entregou o celular dela para perícia; até o momento, ninguém foi preso.