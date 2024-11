Homem é morto com mais de 10 tiros dentro de loja de veículos na Avenida Presidente Vargas, em Franca Roberto Eduardo da Mata Júnior teria sido surpreendido por dois homens em uma caminhonete, que desceram do veículo; caso foi nesta segunda (4) Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 04/11/2024 - 15h19 (Atualizado em 04/11/2024 - 15h19 ) twitter

Um homem de 34 anos foi morto com mais de 10 disparos dentro de uma loja de veículos na manhã desta segunda (4), na Avenida Presidente Vargas, em Franca. Roberto Eduardo da Mata Júnior estaria no estabelecimento quando dois homens em uma caminhonete desceram do veículo, entraram na loja e efetuaram os disparos.