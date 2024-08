Homem é preso com 200 mil maços de cigarros contrabandeados na Anhanguera, em Ribeirão Preto Mercadorias ilegais vieram do Paraguai; caso foi apresentado à Polícia Federal nesta terça (20) Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 21/08/2024 - 17h10 (Atualizado em 21/08/2024 - 17h10 ) ‌



Um homem foi preso em flagrante por transportar cigarros contrabandeados do Paraguai, nesta terça (20), na Rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto. Os policiais militares localizaram aproximadamente 200 mil maços de cigarros no interior do caminhão-baú. O motorista afirmou aos policiais que saiu de Goiás em direção a Curitiba (PR); tanto a carga como o suspeito foram levados à Polícia Federal.