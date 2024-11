Homem espanca, sufoca e tenta matar atual namorado da ex-mulher com capacete e chutes, em Ribeirão Preto Francisco Machado Fortuna, de 43 anos, foi agredido na frente da própria casa nesta quinta (31); principal suspeito, Daniel Valeriano, está foragido Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 01/11/2024 - 14h38 (Atualizado em 01/11/2024 - 14h39 ) twitter

Homem espanca, sufoca e tenta matar atual namorado da ex-mulher com capacete e chutes, em Ribeirão Preto

Um homem de 43 anos está internado em estado gravissímo na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE) após ser espancado, no meio da rua, na madrugada desta quinta (31), em Ribeirão Preto. Francisco Machado Fortuna, foi agredido na frente da própria casa no bairro Avelino Palma, Zona Norte de Ribeirão Preto; o principal suspeito desse crime é Daniel Valeriano de Brito, o ex-marido da companheira de Francisco. Segundo familiares da vítima, o que pode ter motivado o crime foi ciúmes; Francisco teve fraturas nos ossos da cabeça, perdeu todos os dentes da boca, está entubado em estado gravíssimo e corre risco de morte.