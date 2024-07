Homem finge ser cliente, rouba carro de test-drive, e é morto após troca de tiros em Luiz Antônio Israel de Carvalho Santos anunciou assalto enquanto fazia teste do carro; Polícia Militar perseguiu suspeito até a Rodovia Anhanguera Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 19/07/2024 - 15h35 (Atualizado em 19/07/2024 - 15h35 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Homem finge ser cliente, rouba carro de test-drive, e é morto após troca de tiros em Luiz Antônio

Um homem morreu após ser baleado em uma troca de tiros com a Polícia, na noite desta quinta (18), na Rodovia Anhanguera, em Luiz Antônio. Segundo boletim de ocorrência, o homem fingiu ser um cliente em uma concessionária de carros de Ribeirão Preto, pegou o carro para fazer um test-drive e anunciou o assalto no meio do caminho. Israel de Carvalho Santos, de 51 anos, libertou o funcionário vítima de assalto e foi perseguido por equipes da Polícia Militar na Anhanguera; o homem desceu do carro, começou uma troca de tiros com os policiais e acabou morto.