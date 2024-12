Homem mata namorada, duas filhas dela e tira a própria vida, em Santa Cruz das Palmeiras Triplo homicídio aconteceu na tarde do sábado (30), no Jardim Kennedy; vítimas foram encontradas mortas dentro de casa Balanço Geral|Do R7 02/12/2024 - 14h45 (Atualizado em 02/12/2024 - 15h20 ) twitter

Duas mulheres e uma criança foram mortas a facadas, na tarde do último sábado (30), em Santa Cruz das Palmeiras. Viviane Aparecida Navarro, de 43 anos, Josiane Costa dos Santos, de 29 anos, e Kethelyn Thainá Ribeiro de Jesus Santos, de 10 anos, foram atacadas, em casa, no Jardim Kennedy. O suspeito desse triplo homicídio é José Irineudo Celerino Damasceno, de 45 anos, que também morava na residência e seria o namorado de Viviane; depois de golpear as vítimas, ele também tirou a própria vida. Os corpos foram encontrados no final da tarde de sábado, quando um familiar foi visitar as vítimas.