Alto contraste

A+

A-

Homem mata namorada e atira contra ex e filha dela, em Santa Cruz das Palmeiras

Um feminicídio foi registrado na noite desta terça (28) no Centro de Santa Cruz das Palmeiras. Adriana Aparecida da Silva, de 23 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro Diego Fernandes Santana, de 30 anos; ele teria entrado na casa de Adriana, quando encontrou a mulher com o ex-marido e disparou contra o casal. A filha de Adriana, de 4 anos, também estava na casa no momento do crime e foi atingida com um tiro superficial.