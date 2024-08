Homem morre após assaltar mãe e filho e trocar tiros com a Polícia, em Sertãozinho Segundo a PM, homem fugiu com carro roubado e atirou contra policiais; Polícia Civil investiga o caso Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 07/08/2024 - 15h57 (Atualizado em 07/08/2024 - 15h58 ) ‌



Homem morre apósassaltar mãe e filho e trocar tiroscom a Polícia, em Sertãozinho

Um homem foi morto após uma perseguição e troca de tiros com a Polícia Militar, no início da noite desta terça (6), na Avenida Affonso Trigo, em Sertãozinho.Segundo a PM, o suspeito teria assaltado uma mulher que estava com o filho,de 9 anos.Com o apoio do Helicóptero Águia, houve uma perseguição e o suspeito perdeu o controle da direção e foi parar num terreno baldio com o carro. Nesse momento, de acordo com a Polícia Militar, ele saiu do veículo e cercado pelos PMs, sacou o revólver e disparou em direção aos policiais, que revidaram e o atingiram. A Polícia Civil investiga o caso como roubo e morte decorrente de intervenção policial; o homem até o momento não foi identificado.