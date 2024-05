Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Homem que disparou arma e matou esposa se apresenta à Polícia e nega o crime, em Ribeirão Preto

Novas informações sobre a morte da jovem de 19 anos atingida por um disparo de uma arma que estava com o marido dela, durante o final de semana, em Ribeirão Preto. Matheus Augusto Pinto, suspeito de matar a jovem Ana Julia dos Santos Borsoi Pereira, de 19 anos, se apresentou à Polícia Civil no final da manhã desta sexta (3). Ele chegou à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) acompanhado do advogado; à Polícia, Matheus alega que foi um acidente.