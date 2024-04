Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Homem que dormia debaixo de carreta morre atropelado pelo veículo, em Franca Caminhão estava carregado com 50 toneladas de cimento; motorista só percebeu após ser avisado

Um homem morreu atropelado por uma carreta na noite desta segunda (15), no Jardim Vera Cruz, Zona Norte de Franca. Segundo testemunhas, a vítima Paulo Cesar Eugênio, de 38 anos, dormia embaixo do veículo quando o acidente aconteceu; o caminhão estava carregado com 50 toneladas de cimento.