Homem que esfaqueou ex-mulher grávida, bebê e sogra em Franca tinha histórico de violência Ao todo, três boletins de ocorrência por violência foram registrados por Amanda Ramazini contra o engenheiro Luis Fernando Bentivoglio desde 2019; agressor segue preso Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 24/10/2024 - 15h14 (Atualizado em 24/10/2024 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem que esfaqueou ex-mulher grávida, bebê e sogra em Franca tinha histórico de violência

Continua internada na UTI a arquiteta Amanda Ramazini, de 31 anos, que quase foi esfaqueada pelo ex-marido, o engenheiro civil Luis Fernando Bentivoglio, na última segunda (21), em um apartamento na Zona Sul de Franca. Luis Fernando segue preso preventivamente; já Amanda, que está grávida de três meses, se recupera em um hospital particular de Franca. Dados da Polícia Civil mostram que Luis Fernando tinha um histórico de agressões contra a ex-mulher: ao todo, três boletins de ocorrência por violência foram registrados por Amanda contra o ex-marido, desde 2019. No caso mais recente, a filha do casal, de apenas 1 ano, e a sogra de Luis Fernando também foram atacadas.