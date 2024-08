Homem sofre acidente, fica 2 meses internado e família fica sabendo só quando ele morre, em Franca Motorista de aplicativo, Ademir tinha 70 anos e sofreu acidente grave; família reclama de descaso Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 07/08/2024 - 15h50 (Atualizado em 07/08/2024 - 15h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Homem sofre acidente, fica 2 meses internado e família fica sabendo só quando ele morre, em Franca

Foi enterrado em Alpinópolis, sul de Minas Gerais, o corpo do motorista de aplicativo Ademir Rachid, de 70 anos, que morreu após ficar quase 2 meses internado na Santa Casa de Franca, vítima de um acidente de trânsito. Ademir era aposentado e ficou gravemente ferido após bater o carro com um poste.Ademir era solteiro e morava sozinho em Franca, mas não tinha costume de ligar para a família com frequência. Os parentes dele, que não sabiam que ele estava internado, só foram informados quando Ademir morreu.