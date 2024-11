Idosa é encontrada morta e carbonizada em sítio de Cristais Paulista Leda Maria Peliciari, de 66 anos, morava sozinha; suspeita é que mulher tenha sido vítima de ladrões de gado Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 14/11/2024 - 15h39 (Atualizado em 14/11/2024 - 15h39 ) twitter

Foi enterrado na manhã desta quinta (14) no Cemitério da Saudade, em Franca, o corpo da idosa encontrada morta e carbonizada em um sítio na zona rural de Cristais Paulista. Segundo a Polícia, Leda Maria Peliciari, de 66 anos, morava sozinha e bandidos teriam invadido a propriedade da vítima para roubar gado. Uma vaca foi abatida, e apenas a cabeça do animal foi deixada no local. Um vizinho que estava passeando com cachorros percebeu que a casa estava destalhada e com fumaça, e acionou a polícia. A vítima apresentava trauma na cabeça.