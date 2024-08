Incêndios em SP: general do Exército fala sobre combate a incêndios na região de Ribeirão Preto Aeronaves da FAB e helicópteros estão atuando para reduzir focos ativos de incêndio Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 27/08/2024 - 16h36 (Atualizado em 27/08/2024 - 16h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Incêndios em SP: general do Exército fala sobre combate a incêndios na região de Ribeirão Preto

A Força Aérea Brasileira desempenha um papel essencial no combate aos incêndios que afetam a região de Ribeirão Preto. As aeronaves da FAB e helicópteros estão desde domingo (25) em Ribeirão Preto e decolaram do Aeroporto Leite Lopes com destino às áreas rurais atingidas pelo fogo.