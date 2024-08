Incêndios: moradores de condomínio passaram por momentos de desespero em Ribeirão Preto Chamas chegaram perto de casas no Alphaville 3 e por pouco não ocorreu uma tragédia Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 27/08/2024 - 14h53 (Atualizado em 27/08/2024 - 14h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Incêndios: moradores de condomínio passaram por momentos de desespero em Ribeirão Preto

E em Ribeirão Preto, moradores do condomínio Alphaville 3 passaram por momentos de desespero por causa do incêndio deste sábado (24). As chamas chegaram perto das casas e, por pouco, não ocorreu uma tragédia – no domingo (25), foi possível conferir de perto os estragos.

*Reportagem exibida em 26/08/2024