Incêndios na região: bombeiros de Ribeirão Preto analisam situação das queimadas Chuva ajudou a aliviar situação e reduzir focos de queimadas, mas alerta permanece nas cidades da região Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 27/08/2024 - 15h50 (Atualizado em 27/08/2024 - 15h50 ) ‌



Incêndios na região: bombeiros de Ribeirão Preto analisam situação das queimadas

E depois de uma final de semana traumático, os incêndios parecem dar uma trégua na região de Ribeirão Preto. Após o cenário caótico no final de semana, os moradores perceberam, desde este domingo (25), uma melhora significativa na qualidade do ar com as chuvas ao longo do dia. O Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto comentou a situação de momento e as ações tomadas pela força-tarefa do Governo de São Paulo para controlar os incêndios.

*Reportagem exibida em 26/08/2024