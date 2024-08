Incêndios na região: fogo atinge área de festival de música eletrônica em Altinópolis Festa a céu aberto foi interrompida após chamas se aproximarem; cerca de 500 pessoas precisaram de atendimento Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 27/08/2024 - 14h40 (Atualizado em 27/08/2024 - 14h40 ) ‌



Incêndios na região: fogo atinge área de festival de música eletrônica em Altinópolis

Um festival de música eletrônica foi interrompido no sábado (24) depois que as chamas se aproximaram do local, no Vale das Grutas, em Altinópolis. Cerca de 500 participantes da festa abandonaram o local às pressas e precisaram de atendimento; ninguém se feriu.

*Reportagem exibida em 26/08/2024